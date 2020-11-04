Рада уточнила порядок аренды водных объектов в комплексе с земучастками

Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №0853, которым уточняется порядок передачи в аренду водных объектов в комплексе с земельными участками. За него проголосовали 279 народных депутатов.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Закон предусматривает, что арендатор земучастка в комплексе с расположенным на нем водным объектом обязан не создавать препятствий в осуществлении права общего водопользования (кроме случаев, определенных законом) и в осуществлении специального водопользования в соответствии с выданных разрешений.
Согласно документу, арендатор такого земучастка обязуется осуществлять мероприятия по охране и улучшению экологического состояния водного объекта, эксплуатации водохранилищ и прудов.
Указано, что в договоре аренды земли в комплексе с расположенным на ней водным объектом также указываются:
Напомним, Рада предыдущего созыва в 2018 году отправила на повторное второе чтение законопроекта о порядке предоставления в аренду водных объектов в комплексе с земучастками. Такое решение поддержали 239 нардепов.
Как писало РБК-Украина, в первом чтении парламентарии одобрили закон еще в мае 2017 года. За документ со второго раза проголосовали 247 нардепов (а изначально 225).