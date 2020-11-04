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Рада уточнила порядок оренди водних об'єктів у комплексі з земділянками

Автор: Юлія Струк

Верховна рада ухвалила у другому читанні законопроект №0853, яким уточнюється порядок передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками. За нього проголосували 279 народних депутатів.

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Про це повідомляє РБК-Україна.

Закон передбачає, що орендар земділянки в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом зобов’язаний не створювати перешкод у здійсненні права загального водокористування (крім випадків, визначених законом) та у здійсненні спеціального водокористування відповідно до виданих дозволів.

Згідно з документом, орендар такої земділянки зобов’язується здійснювати заходи з охорони та поліпшення екологічного стану водного об’єкта, експлуатації водосховищ і ставків.

Вказано, що у договорі оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом також зазначаються:

  • розмір орендної плати за водний об’єкт;
  • об’єм та площа водного об’єкта (водного простору), у тому числі рибогосподарської технологічної водойми;
  • перелік гідротехнічних споруд, лінійних споруд, мостових переходів, інших об’єктів інфраструктури, розташованих на земельній ділянці (за наявності), їх характеристика та стан;
  • зобов’язання орендаря щодо здійснення заходів з охорони екологічного стану водного об’єкта.

Нагадаємо, Рада попереднього скликання у 2018 році відправила на повторне друге читання законопроект про порядок надання в оренду водних об'єктів у комплексі з земділянками. Таке рішення підтримали 239 нардепів.

Як писало РБК-Україна, в першому читанні парламентарії схвалили закон ще в травні 2017 року. За документ з другого разу проголосували 247 нардепів (а спочатку 225).

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