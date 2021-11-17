Рада уточнила полномочия Бюро экономической безопасности

Верховная рада внесла изменения в административное и уголовное законодательство относительно деятельности Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Проект №3959-1 в целом поддержали 296 депутатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Рады 17 ноября, которое транслировалось на Youtube.
Согласно проекту 3959-1, в Уголовном процессуальном кодексе:
Согласно закону, органом, осуществляющим контроль за соблюдением налогового законодательства, является Бюро экономической безопасности Украины. Детективы органов БЭБ проводят досудебное расследование уголовных правонарушений, предусмотренных некоторыми экономическими статьями Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Украине появилось Бюро экономической безопасности, которое заменило налоговую милицию.
Согласно проекту государственного бюджета на 2022 год, расходы на Бюро экономической безопасности вырастут на 5,9% до 621,6 млн гривен.