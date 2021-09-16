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Проект госбюджета-2022: как вырастут расходы на силовые ведомства

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Украина, Четверг 16 сентября 2021 12:10
Проект госбюджета-2022: как вырастут расходы на силовые ведомства Фото: Кабмин распланировал расходы на силовиков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров заложил в проект государственного бюджета на 2022 год рост расходов на силовые ведомства. Больше всего получит прокуратура, меньше всего - МВД.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект государственного бюджета, обнародованный на сайте Верховной рады (законопроект №6000).

Расходы из общего фонда государственного бюджета на Офис генерального прокурора в 2021 году составят 13,56 млрд гривен. Это на 17,5% больше, чем в текущем году.

Кроме того, в проекте госбюджета на Министерство обороны предусмотрены в сумме 129,5 млрд гривен, что на 11,5% больше, чем в этом году.

Расходы на НАБУ вырастут на 10,6% до 1,18 млрд гривен, на Управление государственной охраны - на 10,6% до 1,82 млрд гривен, на СБУ - на 6,9% до 15,8 млрд гривен, на Бюро экономической безопасности - на 5,9% до 0,62 млрд гривен, на ГБР - на 3,4% до 2,57 млрд гривен.

Расходы на Министерство внутренних дел увеличатся на 1,7% до 87,3 млрд гривен.

Проект госбюджета-2022: как вырастут расходы на силовые ведомства

Напомним, Кабинет министров на заседании 15 сентября утвердил проект закона О государственном бюджете на 2022 год.

Стоит отметить, что расходы на силовые ведомства могут существенно изменить в проекте госбюджета ко второму чтению.

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