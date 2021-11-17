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Рада уточнила повноваження Бюро економічної безпеки

Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалила зміни до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України (БЕБ). Проект №3959-1 в цілому підтримали 296 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Ради 17 листопада, яке транслювалося на Youtube.

Згідно з проектом 3959-1, у Кримінальному процесуальному кодексі:

  • визначена основна та додаткова підслідність Бюро економічної безпеки;
  • закріплені повноваження для здійснення оперативними підрозділами бюро негласних слідчих (розшукових) дій, а також внесені інші зміни задля належного досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності БЕБ.

Згідно з законом, органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, є Бюро економічної безпеки України. Детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених деякими економічними статтями Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Україні з'явилося Бюро економічної безпеки, яке замінило податкову міліцію.

Згідно з проектом державного бюджету на 2022 рік, видатки на Бюро економічної безпеки зростуть на 5,9% до 621,6 млн гривень.

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