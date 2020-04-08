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Кабмин предлагает ужесточить наказание для поджигателей травы

Новости » Политика     08.04.2020 - 15:57
Кабмин предлагает ужесточить наказание для поджигателей травы
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

В отдельных случаях за поджог растительности может быть введена уголовная ответственность

Кабинет министров Украины предлагает усилить ответственность за самовольное выжигание растительности. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом он добавил, что правительство передает законопроект на рассмотрение профильных комитетов и Верховной рады.

"Общество давно ставило требование усилить ответственность за подобные вещи. Здесь сегодня мы видим, есть и умышленные поджоги, есть поджоги не умышленные, исключительно из-за безответственности. Но ущерб, наносимый природе, экономике Украины, который ставит под угрозу подчас предприятия критической инфраструктуры... Он (убыток - ред.) порой составляет десятки и сотни миллионов гривен. Поэтому ответственность должна быть усилена", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что законопроект предусматривает повышение штрафных санкций, до административной ответственности. Кроме того, планируется при сотрудничестве с депутатским корпусом в отдельных случаях ввести уголовную ответственность.

Напомним, ранее сотрудники правоохранительных органов нашла виновника пожара в Чернобыльской зоне. Житель села Раговка поджег мусор и траву, а ветер перекинул огонь дальше.

В результате таких действий, пожар охватил около 5 гектаров Чернобыльского леса. По состоянию на вторую половину дня 7 апреля площадь пожара в Чернобыльской зоне увеличилась в три раза.

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Новости Украины Кабинет Министров Украиныпожарподжог
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