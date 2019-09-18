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Рада врегулювала радіаційний захист при медичному опроміненні

Новини » Політика    18.09.2019 - 13:22
Рада врегулювала радіаційний захист при медичному опроміненні
Ілюстративне фото (canon-medical.com.ua)

Законопроект №1084 ВР схвалила в другому читанні

Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №1084 "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", яким передбачається врегулювати питання радіаційного захисту при медичному опроміненні, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, за документ проголосували 265 нардепів.

Метою закону є гармонізація законодавства України з європейськими вимогами і стандартами, що діють у сфері використання ядерної енергії, встановлення єдиних основних норм безпеки для захисту здоров'я осіб, які перебувають під професійним, медичним опроміненням, і населення проти небезпек, що виникають при іонізуючому випромінюванні.

Документом передбачається:

  • врегулювання питань ядерної та радіаційної безпеки в частині зменшення ризиків тривалого опромінення продуктами радону;
  • врегулювання питань радіаційного захисту при медопроміненні;
  • удосконалення держрегулювання діяльності з видобування і переробки уранових руд і введення ліцензування переробки уранових руд, з огляду на особливості технологічного циклу виробництва уранового концентрату.

Нагадаємо, раніше 10 вересня Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №1084 "Про внесення змін у деякі закони України в сфері використання ядерної енергії", яким передбачається врегулювати питання радіаційного захисту при медичному опроміненні.

Як писало РБК-Україна раніше, Рада 8 скликання у травні підтримала за основу в першому читанні законопроект №5550-д "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії". Цим законом пропонувалося доповнити статтю 17 закону "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" вимогами безпеки, яким має відповідати сучасне медичне радіологічне обладнання.

Так, у квітні 2018-го парламент відправив на доопрацювання законопроект №5550 про врегулювання ядерної безпеки. У ході розгляду проекту ряд нардепів зазначив, що прийняття закону може загрожувати закриттям рентгенологічних кабінетів.

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