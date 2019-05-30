Рада урегулировала предоставление отпусков усыновителям

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Закон во втором чтении поддержали 248 парламентариев

Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №6350 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении отпуска усыновителям при усыновлении ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки". За документ со второй попытки проголосовали 248 депутатов ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

Согласно проекту, лицам, которые усыновили ребенка из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, предоставляется одноразовый оплачиваемый отпуск в связи с усыновлением ребенка продолжительностью 56 календарных дней. При этом при усыновлении двух и более детей предоставляется 70 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней после вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка. Подчеркивается, что такой отпуск предоставляется при условии, что заявление о его предоставлении поступило не позднее трех месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка.

Кроме того, предусматривается, что лицам, усыновившим ребенка (или одновременно двух и более детей), предоставляется отпуск по уходу за ребенком (детьми) на условиях и в порядке, установленных статьями 179 и 181 настоящего кодекса. Так, в случае усыновления ребенка (детей) супругами указанные отпуска предоставляются одному из них на их усмотрение.

"Принятие проекта акта позволит привести Кодекс законов о труде Украины и закон "Об отпусках" в соответствие с требованиями Семейного кодекса Украины об усыновлении детей от двух месяцев и будет способствовать обеспечению равных прав на получение единовременного оплачиваемого отпуска в связи с усыновлением ребенка для всех усыновителей", - указано в пояснительной записке.

Напомним, Рада поддержала данный закон за основу в январе 2019 года. За документ проголосовали 235 депутатов ВР.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабинет министров предлагает парламенту разрешить проживание детей-сирот с инвалидностью в детдомах до 23 лет.