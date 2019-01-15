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Рада планирует урегулировать предоставление отпусков усыновителям

Новости » Политика    15.01.2019 - 13:42
Рада планирует урегулировать предоставление отпусков усыновителям
Иллюстративное фото (pixabay.com Pexels)

Законопроект в первом чтении поддержали 235 нардепов

Верховная рада Украины поддержала за основу законопроект №6350 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении отпуска усыновителям при усыновлении ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки". За документ проголосовали 235 депутатов ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

Согласно проекту закона, лицам, которые усыновили ребенка из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, предоставляется одноразовый оплачиваемый отпуск в связи с усыновлением ребенка продолжительностью 56 календарных дней. При этом при усыновлении двух и более детей предоставляется 70 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней после вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка.

Кроме того, планируется, что лицам, усыновившим ребенка (или одновременно двух и более детей), предоставляется отпуск по уходу за ребенком (детьми) на условиях и в порядке, установленных статьями 179 и 181 настоящего кодекса. Так, в случае усыновления ребенка (детей) супругами указанные отпуска предоставляются одному из них на их усмотрение.

"Принятие проекта акта позволит привести Кодекс законов о труде Украины и закон "Об отпусках" в соответствие с требованиями Семейного кодекса Украины об усыновлении детей от двух месяцев и будет способствовать обеспечению равных прав на получение единовременного оплачиваемого отпуска в связи с усыновлением ребенка для всех усыновителе", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, спикер Рады Андрей Парубий во вторник анонсировал, что ВР рассмотрит социальный законопроект об отпусках для усыновителей детей, а также изменения в Уголовный кодекс.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабинет министров предлагает парламенту разрешить проживание детей-сирот с инвалидностью в детдомах до 23 лет.

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Темы: Заседание Рады
Новости Украины Верховная Рададетиусыновление
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