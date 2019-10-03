Рада упростила процедуры аренды госимущества

Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №1055-1 "Об аренде государственного и коммунального имущества", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 263 депутатов ВР. Предусматривается, что передача в аренду государственного и коммунального имущества вместо устаревшей процедуры проведения конкурса будет осуществляться путем продажи права аренды на имущество государственной и коммунальной собственности на электронном аукционе в электронной торговой системе.

Согласно закону, создаются два перечня - "Перечень первого типа" (перечень объектов, в отношении которых принято решение о передаче в аренду на аукционе) или "Перечень второго типа" (перечень объектов, в отношении которых принято решение о передаче в аренду без проведения аукциона).

Документом определяется перечень случаев, в которых физические и юридические лица не могут выступать арендаторами государственного и коммунального имущества.

Определяется, что порядок функционирования электронной торговой системы, передачи имущества в аренду, подачи заявлений, проведения аукционов, размер, порядок уплаты и возврата гарантийных и регистрационных взносов, платы за участие в аукционе (вознаграждения оператора), подписания и опубликования протокола, договора по результатам аукциона утверждаются Кабинетом министров.

При этом аукцион проводится при наличии заявлений на участие в аукционе не менее, чем от двух участников и считается состоявшимся, в случае осуществления на аукционе не менее одного шага аукциона. Для участия в аукционе потенциальный арендатор подает заявку на участие в аукционе путем заполнения электронной формы в электронной торговой системе, установленной администратором. Порядок подачи заявлений на участие в аукционе устанавливается правительством.

Аукцион проводится в соответствии с договором, заключаемым между арендодателем и оператором электронной площадки.

Согласно закону, протокол о результатах аукциона формируется и публикуется в электронной торговой системой автоматически в день завершения аукциона в электронной форме. В то же время, сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению до окончания аукциона.

Кром того, урегулируется порядок передачи в аренду имущества без проведения аукциона и закрепляется субъектный состав и основания для такой передачи имущества в аренду без аукциона.

Напомним, ранее Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1055-1 "Об аренде государственного и коммунального имущества".

Отметим, в январе 2019 года первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов прогнозировал, что новый законопроект об аренде государственного имущества поступит на рассмотрение Верховной рады через несколько месяцев.