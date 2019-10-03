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Рада спростила процедури оренди держмайна

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За документ проголосували 263 нардепи

Верховна рада України підтримала у другому читанні законопроект №1055-1 "Про оренду державного та комунального майна", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 263 депутати ВР. Передбачається, що передача в оренду державного та комунального майна замість застарілої процедури проведення конкурсу буде здійснюватися шляхом продажу права оренди на майно державної та комунальної власності на електронному аукціоні в електронній торговій системі.

Згідно з законом, створюються два переліки - "Перелік першого типу (перелік об'єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні) або "Перелік другого типу (перелік об'єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без проведення аукціону).

Документом визначається перелік випадків, в яких фізичні та юридичні особи не можуть виступати орендарями державного і комунального майна.

Визначається, що порядок функціонування електронної торговельної системи, передачі майна в оренду, подання заяв, проведення аукціонів, розмір, порядок сплати та повернення гарантійних та реєстраційних внесків, плати за участь в аукціоні (винагороди оператора), підписання та опублікування протоколу, договору за результатами аукціону затверджуються Кабінетом міністрів

При цьому аукціон проводиться при наявності заяв на участь в аукціоні не менше, ніж від двох учасників і вважається таким, що відбувся, у разі здійснення на аукціоні не менше одного кроку аукціону. Для участі в аукціоні потенційний орендар подає заявку на участь в аукціоні шляхом заповнення електронної форми в електронній торговій системі, встановленої адміністратором. Порядок подання заяв на участь в аукціоні встановлюється урядом.

Аукціон проводиться відповідно до договору, що укладається між орендодавцем і оператором електронного майданчика.

Згідно з законом, протокол про результати аукціону формується та публікується в електронній торговій системі автоматично в день завершення аукціону в електронній формі. У той же час, відомості про учасників аукціону не підлягають розголошенню до закінчення аукціону.

Крім того, врегулюється порядок передачі в оренду майна без проведення аукціону і закріплюється суб'єктний склад та підстави для такої передачі майна в оренду без аукціону.

Нагадаємо, раніше Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №1055-1 "Про оренду державного та комунального майна".

Відзначимо, в січні 2019 року перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов прогнозував, що новий законопроект про оренду державного майна надійде на розгляд Верховної ради через кілька місяців.

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