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Рада упростила предоставление гражданства иностранцам, защищавшим Украину

Автор: Мария Кучерявец

Верховная рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об упрощенном получении украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, которые защищали территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Проект №5630 во втором чтении поддержали 285 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Таким образом, соответствующий документ упростит выдачу паспортов: гражданам РФ, подвергшимся преследованиям из-за политических убеждений; иностранцами и лицами без гражданства, которые проходили (или проходят) службу по контракту в ВСУ и лицам, принимавшим непосредственное участие в АТО/ООС.

В частности, законом усовершенствованы правила приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению, принятие в гражданство и восстановление в гражданстве.

В целом, законом предусмотрена возможность представления деклараций об отказе от иностранного гражданства вместе с заявлением о принятии в гражданство Украины следующими категориями лиц:

  • которые в установленном законодательством Украины порядке проходят/проходили военную службу по контракту в ВСУ;
  • которые в установленном законодательством Украины порядке проходят военную службу по контракту в ВСУ и награждены государственной наградой Украины;
  • имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной или принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины;
  • которые являются гражданами государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом и подвергшихся преследованиям из-за политических убеждений в стране своей гражданской принадлежности.

Напомним, соответствующий законопроект Верховная рада в первом чтении поддержала в начале ноября.

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