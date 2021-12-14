RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Рада спростила надання громадянства іноземцям, які захищали Україну

Автор: Марія Кучерявець

Верховна рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроект про спрощене набуття українського громадянства іноземцями та особами без громадянства, які захищали територіальну цілісність та недоторканність України. Проект №5630 у другому читанні підтримали 285 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Таким чином, відповідний документ спростить видачу паспортів: громадянам РФ, які зазнали переслідувань через політичні переконання; іноземцями та особам без громадянства, які проходили (або проходять) службу за контрактом у ЗСУ та особам які брали безпосередню участь в АТО/ООС.

Зокрема, законом вдосконалено правила набуття громадянства України за територіальним походженням, прийняття до громадянства та поновлення у громадянстві.

Загалом, законом передбачена можливість подання декларацій про відмову від іноземного громадянства разом із заявою про прийняття до громадянства України такими категоріями осіб:

  • які в установленому законодавством України порядку проходять/проходили військову службу за контрактом у ЗСУ;
  • які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу за контрактом у ЗСУ та нагороджені державною нагородою України;
  • які мають визначні заслуги перед Україною чи прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України;
  • які є громадянами держави, визнаної Верховною радою України державою-агресором або державою-окупантом і зазнали переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності.

Нагадаємо, відповідний законопроект Верховна рада в першому читанні підтримала на початку листопада.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасВерховна рада