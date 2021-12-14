Рада спростила надання громадянства іноземцям, які захищали Україну

Таким чином, відповідний документ спростить видачу паспортів: громадянам РФ, які зазнали переслідувань через політичні переконання; іноземцями та особам без громадянства, які проходили (або проходять) службу за контрактом у ЗСУ та особам які брали безпосередню участь в АТО/ООС.

Зокрема, законом вдосконалено правила набуття громадянства України за територіальним походженням, прийняття до громадянства та поновлення у громадянстві.

Загалом, законом передбачена можливість подання декларацій про відмову від іноземного громадянства разом із заявою про прийняття до громадянства України такими категоріями осіб: