UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Рада упростила переход на систему налогообложения под 2% с оборота

Фото: глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла закон об администрировании отдельных налогов в период военного положения. Переход на упрощенную систему налогообложения под 2% с оборота упрощен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева.

Законопроект №7234 среди прочего, предусматривает снятие ограничений по объемам дохода в качестве основания для регистрации плательщиком единого налога третьей группы по ставке 2% (ранее годовой доход был ограничен суммой 10 млрд гривен).

Кроме того, документом определены особенности налогообложения налогом на прибыль предприятий при переходе на уплату единого налога третьей группы по ставке 2% и при восстановлении уплаты налога после перехода с упрощенной системы налогообложения на общую.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада