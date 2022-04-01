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Рада спростила перехід на систему оподаткування під 2% з обороту

Фото: голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалила закон про адміністрування окремих податків в період воєнного стану. Перехід на спрощену систему оподаткування під 2% з обороту спрощений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Законопроект №7234 серед іншого, передбачає зняття обмежень щодо обсягів доходу як підстави для реєстрації платником єдиного податку третьої групи за ставкою 2% (раніше річний дохід був обмежений сумою 10 млрд гривень).

Крім того, документом визначені особливості оподаткування податком на прибуток підприємств при переході на сплату єдиного податку третьої групи за ставкою 2% і при відновленні сплати податку після переходу із спрощеної системи оподаткування на загальну.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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