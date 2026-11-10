Рада уніфікувала законодавство для боротьби з міжнародним хабарництвом

За закон №15056 проголосували 247 народних депутатів.

Документ уніфікує норми чинного національного законодавства з положеннями Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях.

Приєднання до Конвенції відкриває нові можливості для міжнародного співробітництва у сфері розслідування корупційних злочинів.

Шлях України до ОЕСР

Ще у 2022 році уряд України подав заявку на членство в ОЕСР.

Головною умовою для цього є приєднання до Конвенції та участь у Робочій групі ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях.

23 жовтня 2025 року Робоча група ОЕСР офіційно запросила Україну долучитися до цього документа.