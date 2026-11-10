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Рада уніфікувала законодавство для боротьби з міжнародним хабарництвом

11:38 10.11.2026 Вт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Верховна Рада України (Getty Images)

Парламент ухвалив закон для боротьби з підкупом іноземних посадових осіб. Документ наближає Україну до стандартів ЄС та Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Верховної Ради.

За закон №15056 проголосували 247 народних депутатів.

Документ уніфікує норми чинного національного законодавства з положеннями Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях.

Приєднання до Конвенції відкриває нові можливості для міжнародного співробітництва у сфері розслідування корупційних злочинів.

Шлях України до ОЕСР

Ще у 2022 році уряд України подав заявку на членство в ОЕСР.

Головною умовою для цього є приєднання до Конвенції та участь у Робочій групі ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях.

23 жовтня 2025 року Робоча група ОЕСР офіційно запросила Україну долучитися до цього документа.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про відновлення обов’язкового декларування для співробітників СБУ.

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