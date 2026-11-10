Рада унифицировала законодательство для борьбы с международным взяточничеством

За закон №15056 проголосовали 247 народных депутатов.

Документ унифицирует нормы действующего законодательства с положениями Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях.

Присоединение к Конвенции открывает новые возможности для международного сотрудничества в области расследования коррупционных преступлений.

Путь Украины в ОЭСР

Еще в 2022 году правительство Украины подало заявку на членство в ОЭСР.

Главным условием для этого является присоединение к Конвенции и участие в Рабочей группе ОЭСР по борьбе со взяточничеством в международных деловых операциях.

23 октября 2025 года Рабочая группа ОЭСР официально пригласила Украину присоединиться к этому документу.