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Рада унифицировала законодательство для борьбы с международным взяточничеством

11:38 10.11.2026 Вт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Верховная Рада Украины (Getty Images)

Парламент принял закон для борьбы с подкупом иностранных должностных лиц. Документ приближает Украину к стандартам ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Верховной Рады.

За закон №15056 проголосовали 247 народных депутатов.

Документ унифицирует нормы действующего законодательства с положениями Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях.

Присоединение к Конвенции открывает новые возможности для международного сотрудничества в области расследования коррупционных преступлений.

Путь Украины в ОЭСР

Еще в 2022 году правительство Украины подало заявку на членство в ОЭСР.

Главным условием для этого является присоединение к Конвенции и участие в Рабочей группе ОЭСР по борьбе со взяточничеством в международных деловых операциях.

23 октября 2025 года Рабочая группа ОЭСР официально пригласила Украину присоединиться к этому документу.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о возобновлении обязательного декларирования для сотрудников СБУ.

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