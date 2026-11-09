Повернення декларування для співробітників СБУ: Зеленський вніс до Ради законопроєкт

Президент України Володимир Зеленський направив до Ради законопроєкт, що стосується повернення декларування для співробітників СБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку відповідного законопроєкту на сайті Верховної Ради України.

Зеленський направив законопроєкт

9 листопада стало відомо, що Зеленський направив до Ради законопроєкт, спрямований на повернення декларування для співробітників СБУ.

Це Закон про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо особливостей декларування окремих категорій військовослужбовців сил безпеки та доступу до декларацій в умовах воєнного стану.

Його було визначено президентом як невідкладний. Законопроєкт одержано Верховною Радою України, передано на розгляд керівництву і направлено на розгляд Комітету ВР.

Зеленський закликав Раду

Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський закликав Верховну Раду України невідкладно ухвалити законопроєкт про повернення декларування для всіх працівників СБУ.

Президент відреагував на розслідування НАБУ "Карфаген" і пообіцяв нові кадрові рішення.

За його словами, треба, щоб це розслідування розкрило абсолютно всю правду, особливо про замовників злочинів і насильства проти людей.