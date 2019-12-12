Рада уменьшила штрафы за нарушение трудового законодательства

Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №1233 "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины (об устранении норм, которые нарушают права и законные интересы работодателей Украины)". За документ проголосовали 267 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Документом предлагается внесение изменения в статью 265 Кодекса законов о труде Украины, путем уменьшения размера штрафных санкций за нарушения требований трудового законодательства.

Размеры штрафов

Согласно закону, фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта), оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, установленный на предприятии, и выплата заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов наказывается в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.

При этом к юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, которые используют наемный труд, и являются плательщиками единого налога первой-третьей групп, применяется предупреждение.

Если же такое нарушение было совершено повторно в течение двух лет со дня выявления нарушения - оно наказывается в тридцатикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.

Кроме того, несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда наказывается в двукратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.

"Несоблюдение установленных законом гарантий и льгот работникам, привлекаемым к исполнению обязанностей, предусмотренных законами" О воинской обязанности и военной службе "," Об альтернативной (невоенной) службе "," О мобилизационной подготовке и мобилизации ", - в четырехкратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение, а к юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, которые используют наемный труд, и являются плательщиками единого налога первой-третьей групп, применяется предупреждение ", - говорится в тексте закона.

Напомним, 3 октября парламент поддержал за основу в первом чтении законопроект №1233 "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины (относительно устранения норм, которые нарушают права и законные интересы работодателей Украины)". За документ проголосовали 288 народных депутатов.