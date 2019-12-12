Рада зменшила штрафи за порушення трудового законодавства

Верховна рада України підтримала у другому читанні законопроект №1233 "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо усунення норм, які порушують права і законні інтереси роботодавців України)". За документ проголосували 267 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Документом пропонується внесення зміни до статті 265 Кодексу законів про працю України, шляхом зменшення розміру штрафних санкцій за порушення вимог трудового законодавства.

Розміри штрафів

Згідно з законом, фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, встановлений на підприємстві, і виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків карається у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, відносно якого скоєно порушення

При цьому до юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю і є платниками єдиного податку першої-третьої груп, застосовується попередження.

Якщо ж таке порушення було вчинене повторно протягом двох років з дня виявлення порушення - воно карається в тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, відносно якого скоєно порушення.

Крім того, недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці карається у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, відносно якого скоєно порушення.

"Недотримання встановлених законом гарантій і пільг працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами україни" Про військовий обов'язок і військову службу "," Про альтернативну (невійськову) службу "," Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію ", - у чотирикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, відносно якого скоєно порушення, а до юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю і є платниками єдиного податку першої-третьої груп, застосовується попередження ", - говориться в тексті закону

Нагадаємо, 3 жовтня парламент підтримала за основу в першому читанні законопроект №1233 "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо усунення норм, які порушують права і законні інтереси роботодавців України)". За документ проголосували 288 народних депутатів.