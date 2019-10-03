Рада планирует уменьшить штрафы за нарушение трудового законодательства

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также ВР приняла сокращенную процедуру подготовки документа ко второму чтению

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1233 "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины (относительно устранения норм, которые нарушают права и законные интересы работодателей Украины)". За документ проголосовали 288 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Также ВР приняла сокращенную процедуру подготовки документа ко второму чтению. Документом предлагается внесение изменения в статью 265 Кодекса законов о труде Украины, путем уменьшения размера штрафных санкций за нарушения требований трудового законодательства.

Вместо наложения штрафа на работодателей, которые фактически допустили работника к работе без оформления трудового договора, оформили работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полный рабочий время, и выплаты заработную плату без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов, предлагается применять письменное предупреждение Если же такое нарушение будет совершено повторно в течение 365 дней с даты вынесения письменного предупреждения, то к такому работодателю будет применяться штраф в четырехкратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, относительно которого совершено нарушение.

При этом размер штрафа за несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда, а также гарантий и льгот работников, привлеченных к выполнению обязанностей по закономи "О воинской обязанности и военной службе", "Об альтернативной (невоенной) службе", "О мобилизационную подготовку и мобилизацию", уменьшается до суммы двукратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения

Кроме того, уменьшается размер штрафа за недопуск к проверке по вопросам допуска работника к работе без оформления трудового договора, оформление его на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полный рабочий время, и выплаты заработной платы без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов Так, размер такого штрафа предлагается установить в восьмикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения.

За все другие нарушения требований трудового законодательства к работодателям будет письменное предупреждение. Если в течение последних 12 календарных месяцев с даты обнаружения правонарушения такое нарушение будет совершено повторно, то к работодателю будет применяться штраф в размере минимальной заработной платы.

Напомним, в Верховной раде разблокировали подписания законопроекта о "кэшбек" для потребителей в случае выявления нарушений при расчетах.