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Рада Україна-НАТО. Альянс призначив дату першого засідання

Фото: Альянс призначив дату першого засідання Ради Україна-НАТО (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Північноатлантичний альянс призначив дату першого засідання у форматі Рада Україна-НАТО. Воно пройде 12 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на програму саміту НАТО, що опублікована на сайті Альянсу.

Перше засідання Ради Україна-НАТО на рівні глав держав та урядів разом зі Швецією пройде о 13:00 12 липня.

Таким чином, засідання відбудеться у другий день проведення саміту Альянсу у Вільнюсі.

Рада Україна-НАТО

14 червня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники можуть домовитися про створення Ради Україна-НАТО. За його словами, це б зміцнило партнерство між Альянсом та Україною.

Цей формат прийде на заміну засіданням Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначав, що формат підвищить статус відносин України та НАТО. Також він дозволить ініціювати зустрічі у будь-який час та відчинить двері для нових сфер співробітництва.

Більше про новий формат відносин читайте у матеріалі РБК-Україна.

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