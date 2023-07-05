Рада Україна-НАТО. Альянс призначив дату першого засідання

Перше засідання Ради Україна-НАТО на рівні глав держав та урядів разом зі Швецією пройде о 13:00 12 липня.

Таким чином, засідання відбудеться у другий день проведення саміту Альянсу у Вільнюсі.

Рада Україна-НАТО

14 червня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники можуть домовитися про створення Ради Україна-НАТО. За його словами, це б зміцнило партнерство між Альянсом та Україною.

Цей формат прийде на заміну засіданням Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначав, що формат підвищить статус відносин України та НАТО. Також він дозволить ініціювати зустрічі у будь-який час та відчинить двері для нових сфер співробітництва.

Більше про новий формат відносин читайте у матеріалі РБК-Україна.

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