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Совет Украина-НАТО. Альянс назначил дату первого заседания

Фото: Альянс назначил дату первого заседания Совета Украина-НАТО (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Североатлантический альянс назначил дату первого заседания в формате Совет Украина-НАТО. Оно пройдет 12 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на программу саммита НАТО, опубликованную на сайте Альянса.

Первое заседание Совета Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств вместе со Швецией пройдет в 13:00 12 июля.

Таким образом, заседание состоится во второй день проведения саммита Альянса в Вильнюсе.

Совет Украина-НАТО

14 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники могут договориться о создании Совета Украина-НАТО. По его словам, это укрепило бы партнерство между Альянсом и Украиной.

Этот формат придет на смену заседаниям Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны.

Министр обороны Алексей Резников отмечал, что формат повысит статус отношений Украины и НАТО. Также он позволит инициировать встречи в любое время и откроет двери для новых сфер сотрудничества.

Больше о новом формате отношений читайте в материале РБК-Украина.

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