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Рада ухвалила законопроєкт щодо покарання працівників ТЦК і ВЛК за порушення порядку мобілізації

Фото: Рада ухвалила законопроєкт щодо покарання працівників ТЦК і ВЛК (rada.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Верховна Рада підтримала законопроєкт, який вводить відповідальність для керівників ТЦК та ВЛК. Зокрема, йдеться про порушення порядку медичного огляду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроект №12442, який передбачає запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства у сфері оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Законопроект стосується, зокрема, керівників ТЦК, голів і членів ВЛК, а також військових медиків.

Згідно з документом, пропонується встановити кримінальну відповідальність за порушення порядку проведення медичних оглядів для визначення придатності до служби, а також за порушення порядку призову громадян на військову службу.

Крім того, розширюється коло осіб, яких можуть торкнутися корупційні кримінальні правопорушення, зокрема включаючи голів, їх заступників і членів ВЛК.

За результатами голосування, законопроект підтримали 273 народних депутати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як діяти при отриманні повістки, щоб не мати проблем.

Читайте також, що робити, якщо примусово утримують в районному ТЦК.

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ТЦКВЛКМобілізація в Україні