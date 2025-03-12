Рада ухвалила законопроєкт щодо покарання працівників ТЦК і ВЛК за порушення порядку мобілізації

Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроект №12442, який передбачає запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства у сфері оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Законопроект стосується, зокрема, керівників ТЦК, голів і членів ВЛК, а також військових медиків.

Згідно з документом, пропонується встановити кримінальну відповідальність за порушення порядку проведення медичних оглядів для визначення придатності до служби, а також за порушення порядку призову громадян на військову службу.

Крім того, розширюється коло осіб, яких можуть торкнутися корупційні кримінальні правопорушення, зокрема включаючи голів, їх заступників і членів ВЛК.

За результатами голосування, законопроект підтримали 273 народних депутати.