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Рада приняла законопроект о наказании работников ТЦК и ВВК за нарушение порядка мобилизации

Фото: Рада приняла законопроект о наказании работников ТЦК и ВВК (rada.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Верховная Рада поддержала законопроект, который вводит ответственность для руководителей ТЦК и ВВК. В частности, речь идет о нарушении порядка медицинского осмотра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №12442, который предусматривает введение уголовной ответственности за нарушение законодательства в сфере обороны, мобилизационной подготовки и мобилизации.

Законопроект касается, в частности, руководителей ТЦК, председателей и членов ВВК, а также военных медиков.

Согласно документу, предлагается установить уголовную ответственность за нарушение порядка проведения медицинских осмотров для определения годности к службе, а также за нарушение порядка призыва граждан на военную службу.

Кроме того, расширяется круг лиц, которых могут коснуться коррупционные уголовные правонарушения, в частности включая председателей, их заместителей и членов ВВК.

По результатам голосования, законопроект поддержали 273 народных депутата.

Напомним, ранее мы рассказывали, как действовать при получении повестки, чтобы не иметь проблем.

Читайте также, что делать, если принудительно удерживают в районном ТЦК.

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