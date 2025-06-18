Рада ухвалила законопроєкт про множинне громадянство: Шуляк розповіла, що зміниться

За її словами, головна мета ухваленого законопроєкту "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України" - відновлення та збереження зв’язку з українцями по світу. Мета законопроєкту - протидія демографічній кризі, міграції та викликам війни. Це крок до збереження української нації, ії інтеграції до європейської правової спільноти.

"Це стратегічний крок для збереження єдності української нації в умовах війни, глобальної мобільності та великої діаспори. Він дозволяє мільйонам українців, які були змушені виїхати під час повномасштабної війни та раніше, зберегти зв’язок з Батьківщиною, залучати інвестиції з-за кордону, визнавати внесок діаспори у розвиток і захист держави, а також адаптувати Україну до європейських стандартів", - пояснила Олена Шуляк.

Вона додала, що практика множинного громадянства діє у більше ніж 100 країн світу, включно з більшістю країн Європейського Союзу. Ба більше - 90% українців за кордоном знаходяться в країнах, де дозволено множинне громадянство. Якщо це можливо в Канаді, Німеччині, Ізраїлі, Польщі, наголосила Шуляк, це має бути можливим і в Україні, залишаючись при цьому безпечною і контрольованою практикою, яка, підкреслила вона, не допускає громадянства з країнами-агресорами. Так, Кабмін в подальшому затвердить перелік країн, з якими дозволене множинне громадянство, що захистить державу від зловживань.

"Це не "паспорт для всіх", а механізм для своїх, українців. Він визнає на законодавчому рівні реальність, яка вже існує. Десятки тисяч українців мають кілька громадянств - без належного правового регулювання. Закон створює чіткі, контрольовані умови замість сірого поля - особа, яка має інший паспорт, але є громадянином України, на території нашої держави визнається лише громадянином України", - пояснила Олена Шуляк.

Водночас, вона спростувала ряд поширених помилок у трактуванні цілей множинного громадянства. Так, цей законопроєкт не легалізує російські паспорти, оскільки чинне законодавство забороняє множинне громадянство з державою-агресором. Добровільне набуття громадянства рф - підстава для втрати українського, крім випадків примусової паспортизації на ТОТ - вона не є підставою для втрати українського громадянства.

Крім цього, вказала Шуляк, конституція України говорить про єдине громадянство України як інституцію, а не як заборону іншого паспорта, тобто вона не забороняє бути біпатридом. Втім, виборчі права надаються лише тим, хто є громадянином України.

"Закон запроваджує рівні умови для громадянства - в тому числі через кваліфікаційні вимоги: знання мови, історії, Конституції і поваги до неї, підтвердження зв’язку з Україною. Роздачі паспортів кому завгодно не буде - навпаки, будуть чіткі та зрозумілі критерії і спрощення процедур для українців у світі", - зауважила Олена Шуляк.

Наостанок вона додала, що нове законодавство не скасовує військові обов’язки для громадян України, незалежно від наявності іншого громадянства. Усі правові наслідки зберігаються - у тому числі відповідальність за ухилення. Водночас, парламентарка спростувала інформацію щодо множинного громадянства як інструменту, який дозволить іноземцям безперешкодно скуповувати українську землю - цей закон не змінює чинного земельного законодавства. Є чіткі норми закону для громадян України та іноземних громадян.