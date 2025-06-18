Рада приняла законопроект о множественном гражданстве: Шуляк рассказала, что изменится

По ее словам, главная цель принятого законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины" - восстановление и сохранение связи с украинцами по миру. Цель законопроекта - противодействие демографическому кризису, миграции и вызовам войны. Это шаг к сохранению украинской нации, ее интеграции в европейское правовое сообщество.

"Это стратегический шаг для сохранения единства украинской нации в условиях войны, глобальной мобильности и большой диаспоры. Он позволяет миллионам украинцев, которые были вынуждены уехать во время полномасштабной войны и раньше, сохранить связь с Родиной, привлекать инвестиции из-за рубежа, признавать вклад диаспоры в развитие и защиту государства, а также адаптировать Украину к европейским стандартам", - пояснила Елена Шуляк.

Она добавила, что практика множественного гражданства действует в более чем 100 странах мира, включая большинство стран Европейского Союза. Более того - 90% украинцев за рубежом находятся в странах, где разрешено множественное гражданство. Если это возможно в Канаде, Германии, Израиле, Польше, отметила Шуляк, это должно быть возможным и в Украине, оставаясь при этом безопасной и контролируемой практикой, которая, подчеркнула она, не допускает гражданства со странами-агрессорами. Так, Кабмин в дальнейшем утвердит перечень стран, с которыми разрешено множественное гражданство, что защитит государство от злоупотреблений.

"Это не "паспорт для всех", а механизм для своих, украинцев. Он признает на законодательном уровне реальность, которая уже существует. Десятки тысяч украинцев имеют несколько гражданств - без надлежащего правового регулирования. Закон создает четкие, контролируемые условия вместо серого поля - лицо, которое имеет другой паспорт, но является гражданином Украины, на территории нашего государства признается только гражданином Украины", - пояснила Елена Шуляк.

В то же время, она опровергла ряд распространенных ошибок в трактовке целей множественного гражданства. Так, этот законопроект не легализует российские паспорта, поскольку действующее законодательство запрещает множественное гражданство с государством-агрессором. Добровольное приобретение гражданства рф - основание для потери украинского, кроме случаев принудительной паспортизации на ВОТ - она не является основанием для потери украинского гражданства.

Кроме этого, указала Шуляк, конституция Украины говорит о едином гражданстве Украины как институте, а не как запрет другого паспорта, то есть она не запрещает быть бипатридом. Впрочем, избирательные права предоставляются только тем, кто является гражданином Украины.

"Закон вводит равные условия для гражданства - в том числе через квалификационные требования: знание языка, истории, Конституции и уважения к ней, подтверждение связи с Украиной. Раздачи паспортов кому угодно не будет - наоборот, будут четкие и понятные критерии и упрощение процедур для украинцев в мире", - отметила Елена Шуляк.

Напоследок она добавила, что новое законодательство не отменяет воинские обязанности для граждан Украины, независимо от наличия другого гражданства. Все правовые последствия сохраняются - в том числе ответственность за уклонение. В то же время, парламентарий опровергла информацию о множественном гражданстве как инструменте, который позволит иностранцам беспрепятственно скупать украинскую землю - этот закон не меняет действующего земельного законодательства. Есть четкие нормы закона для граждан Украины и иностранных граждан.