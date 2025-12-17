UA

Рада ухвалила законопроєкт "Батьківщини" про статус захисників-іноземців, - Тимошенко

Фото: лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко (facebook.com YuliaTymoshenko)
Автор: Юлія Бойко

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №14052, який ініціювала "Батьківщина" спільно з МФО з захисту прав ветеранів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народної депутатки, лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Закон покращує правовий статус бійців, які приїхали зі всього світу боронити Україну пліч-о-пліч з ЗСУ. "За" проголосував 291 народний депутат.

Відтепер захисники-іноземці зможуть отримувати гідне лікування, реабілітацію й протезування.

"Цей законопроєкт захищає права тих військових, які воюють за Україну, але є громадянами інших держав, або людьми без громадянства. Це ті, хто з усього світу приїхали воювати за Україну, за нашу незалежність, за нашу свободу, за наше право жити в суверенній державі", - розповіла вона.

Але, як додала Тимошенко, на жаль, сьогодні ці люди не мають тих самих прав, що й військовослужбовці з громадянством України.

"І тому цим законом права легіонерів прирівнюються до прав військовослужбовців щодо лікування, реабілітації, протезування і багатьох інших елементів", - констатувала лідер "Батьківщини".

Ініціативи "Батьківщини"

Раніше лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко наголосила на необхідності ухвалення поправок до закону №13420, які передбачають зняття верхніх меж фінансування протезування та обов’язкове направлення поранених військових на ВЛК після лікування або реабілітації.

Також фракція "Батьківщина" виступила з ініціативою внести на розгляд парламенту законопроєкт щодо виділення двох гектарів кожному військовослужбовцю, членам родини загиблих за Україну або зниклих безвісти воїнів.

