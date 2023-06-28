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Рада ухвалила закон про виплати військовим: які передбачені суми

Фото: Рада ухвалила закон про виплати військовим (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалила в цілому закон щодо виплат військовим. Проект №9342 у другому читання підтримали 311 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Олексія Гончаренка.

Як повідомив голова фінансового комітету Данило Гетманцев, закон передбачене законодавче закріплення виплати військовослужбовцям щомісячної додаткової винагороди під час дії воєнного стану:

  • які виконують завдання, - від 30 000 до 100 000 гривень;
  • які у звʼязку із пораненням зараховані у розпорядження відповідного командира - 20 100 гривень;
  • строкової військової служби - 6 000 гривень;
  • курсантам - 2 350 гривень;
  • інструкторам у військових частинах - від 15 000 до 30 000 гривень;

Крім того, передбачені відпустки для військовослужбовців під час дії воєнного стану:

  • всім військовослужбовцям - частина щорічної відпустки 30 днів (зараз - 10 днів);
  • курсантам - канікулярна відпустка 10 днів зимова та 20 днів літня (зараз немає, у мирний час зимова - 15, літня - 30);
  • військовослужбовцям строкової служби - 30 днів (зараз немає, в мирний час - 10 днів);

Також передбачене:

  • недопущення до участі у бойових діях мобілізованих військовослужбовців, які не пройшли курс базової загальновійськової підготовки або не мають бойового досвіду;
  • удосконалення порядку направлення військовослужбовців на лікування або звільнення після тяжкого поранення та оформленням відповідних документів.

Доплати військовим

Нагадаємо, після початку війни в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовим, які не беруть участь у бойових діях, у розмірі 30 тисяч гривень. Але з 1 лютого 2023 року такі щомісячні виплати скасували.

Верховна рада 10 квітня підтримала повернення надбавки військовим, поліцейським, службі цивільного захисту у розмірі 30 тисяч гривень.

Але в Раді вирішили не проходити всі процедури цього закону і не спрямовувати закон на підпис президенту Володимиру Зеленському. Натомість створили робочу групу для вирішення питань та підготували відповідний законопроект.

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