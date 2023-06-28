Рада ухвалила закон про виплати військовим: які передбачені суми

Верховна рада ухвалила в цілому закон щодо виплат військовим. Проект №9342 у другому читання підтримали 311 депутатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Олексія Гончаренка.
Як повідомив голова фінансового комітету Данило Гетманцев, закон передбачене законодавче закріплення виплати військовослужбовцям щомісячної додаткової винагороди під час дії воєнного стану:
Крім того, передбачені відпустки для військовослужбовців під час дії воєнного стану:
Також передбачене:
Нагадаємо, після початку війни в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовим, які не беруть участь у бойових діях, у розмірі 30 тисяч гривень. Але з 1 лютого 2023 року такі щомісячні виплати скасували.
Верховна рада 10 квітня підтримала повернення надбавки військовим, поліцейським, службі цивільного захисту у розмірі 30 тисяч гривень.
Але в Раді вирішили не проходити всі процедури цього закону і не спрямовувати закон на підпис президенту Володимиру Зеленському. Натомість створили робочу групу для вирішення питань та підготували відповідний законопроект.