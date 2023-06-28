Рада ухвалила закон про виплати військовим: які передбачені суми

Як повідомив голова фінансового комітету Данило Гетманцев, закон передбачене законодавче закріплення виплати військовослужбовцям щомісячної додаткової винагороди під час дії воєнного стану:

які виконують завдання, - від 30 000 до 100 000 гривень;

які у звʼязку із пораненням зараховані у розпорядження відповідного командира - 20 100 гривень;

строкової військової служби - 6 000 гривень;

курсантам - 2 350 гривень;

інструкторам у військових частинах - від 15 000 до 30 000 гривень;

Крім того, передбачені відпустки для військовослужбовців під час дії воєнного стану:

всім військовослужбовцям - частина щорічної відпустки 30 днів (зараз - 10 днів);

курсантам - канікулярна відпустка 10 днів зимова та 20 днів літня (зараз немає, у мирний час зимова - 15, літня - 30);

військовослужбовцям строкової служби - 30 днів (зараз немає, в мирний час - 10 днів);

Також передбачене:

недопущення до участі у бойових діях мобілізованих військовослужбовців, які не пройшли курс базової загальновійськової підготовки або не мають бойового досвіду;

удосконалення порядку направлення військовослужбовців на лікування або звільнення після тяжкого поранення та оформленням відповідних документів.

Доплати військовим

Нагадаємо, після початку війни в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовим, які не беруть участь у бойових діях, у розмірі 30 тисяч гривень. Але з 1 лютого 2023 року такі щомісячні виплати скасували.

Верховна рада 10 квітня підтримала повернення надбавки військовим, поліцейським, службі цивільного захисту у розмірі 30 тисяч гривень.

Але в Раді вирішили не проходити всі процедури цього закону і не спрямовувати закон на підпис президенту Володимиру Зеленському. Натомість створили робочу групу для вирішення питань та підготували відповідний законопроект.