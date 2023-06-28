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Рада приняла закон о выплатах военным: какие предусмотрены суммы

Фото: Рада приняла закон о выплатах военным (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла в целом закон о выплатах военным. Проект №9342 во втором чтении поддержали 311 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Алексея Гончаренко.

Как сообщил глава финансового комитета Даниил Гетманцев, законом предусмотрено законодательное закрепление выплаты военнослужащим ежемесячного дополнительного вознаграждения во время действия военного положения:

  • выполняющими задания - от 30 000 до 100 000 гривен;
  • тем, кто в связи с ранением зачислены в распоряжение соответствующего командира - 20 100 гривен;
  • военнослужащим срочной военной службы - 6 000 гривен;
  • курсантам - 2 350 гривен;
  • инструкторам в воинских частях - от 15 000 до 30 000 гривен;

Кроме того, предусмотрены отпуска для военнослужащих во время действия военного положения:

  • всем военнослужащим - часть ежегодного отпуска 30 дней (сейчас - 10 дней);
  • курсантам - каникулярный отпуск 10 дней зимний и 20 дней летний (сейчас нет, в мирное время зимний - 15, летний - 30);
  • военнослужащим срочной службы - 30 дней (сейчас нет, в мирное время - 10 дней);

Также предусмотрено:

  • недопущение к участию в боевых действиях мобилизованных военнослужащих, не прошедших курс базовой общевойсковой подготовки или не имеющих боевого опыта;
  • усовершенствование порядка направления военнослужащих на лечение или увольнение после тяжелого ранения и оформления соответствующих документов.

Доплаты военным

Напомним, после начала войны в Украине выплачивали дополнительное денежное вознаграждение военным, не участвующим в боевых действиях, в размере 30 тысяч гривен. Но с 1 февраля 2023 года такие ежемесячные выплаты отменили.

Верховная рада 10 апреля поддержала возврат надбавки военным, полицейским, службе гражданской защиты в размере 30 тысяч гривен.

Но в Раде решили не проходить все процедуры по этому закону и не направлять закон на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Вместо этого создали рабочую группу для решения вопросов и подготовили соответствующий законопроект.

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