Рада ухвалила закон про термінове реформування МСЕК, яку планують взагалі ліквідувати

"Але тепер питання, що далі. Бо президент заявив про ліквідацію МСЕК", - написав депутат.

Що передбачає закон

Законопроект №11225 має на меті провести точкові зміни окремих процедур проходження медико-соціальної експертизи.

Зокрема пропонується виключити обов’язок особи проходити медичний огляд в МСЕК та передбачити право особи визначати форму своєї участі в засіданні МСЕК (особисто чи онлайн).

Як зазначать автори проекту, запропоновані зміни розблокують можливості цифровізації маршруту пацієнта (як цивільного, так і військового), знімуть фінансовий, часовий та фізичний тягар з пацієнтів, які мусять витрачати здоров'я, гроші та час на дорогу, очікування в чергах.

Законопроектом пропонуються зміни, оскільки:

- "велика реформа" системи реабілітації та інвалідності вже затягується в часі;

- чинна система проходження медико-соціальної експертизи не відповідає законам "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" та "Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я";

- принижує людську гідність та порушує права людини, містить високі корупціогенні фактори;

- впровадження точкових змін швидке і суттєво спростить цивільним та військовим пацієнтам проходження як МСЕК, так і ВЛК.

Скандал з МСЕК

Нагадаємо, на початку жовтня правоохоронці провели обшуки у голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, якої виявили 100 тис. доларів, а також підроблені медичні документи, списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Згодом стало відомо, що Крупа допомогла здобути "інвалідність" близько півсотні прокурорів Хмельницької обласної прокуратури

Президент України Володимир Зеленський скликав РНБО через скандал з "інвалідністю" прокурорів, а 22 жовтня заявив про ліквідацію МСЕК, підписавши відповідний указ. Генпрокурор Андрій Костін ухвалив рішення піти у відставку.

Після цього міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що функції МСЕК передадуть кластерним і надкластерним лікарням.