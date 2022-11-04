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Рада ухвалила закон щодо порядку бронювання військовозобов’язаних

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Україна, П'ятниця 04 листопада 2022 13:04
Рада ухвалила закон щодо порядку бронювання військовозобов’язаних Фото: Рада ухвалила закон щодо порядку бронювання військовозобов’язаних (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Верховна рада 4 листопада ухвалила закон щодо бронювання військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram депутата Ярослава Железняка.

"Нарешті прийнято в цілому довгоочікуваний закон №7687 щодо порядку бронювання військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації", - пише напдеп.

Повідомляється, що "ЗА" проголосували 290 депупатів.

Железняк розповів про дві ключові новації, які просив бізнес для організації прозорої процедури бронювання. Зокрема, йдеться про надання повноважень уряду на розробку нового порядку бронювання.

Друга новація передбачає дозволити проводити бронювання без виконання мобілізаційних завдань для підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Кабінет міністрів України призначив колишнього міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова головою правління НАК "Нафтогаз України".

Також раніше ми писали, що у Верховній раді готують законопроект про звільнення від імпортного ПДВ обладнання, що постачається для власних потреб підприємств, без права перепродажу, зокрема, електрогенераторів.

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