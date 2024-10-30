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Рада ухвалила закон про реформування Рахункової палати

Фото: Рада підтримала реформу Рахункової палати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна Рада ухвалила закон про реформування Рахункової палати. Це одне із зобов'язань української влади перед МВФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними, проєкт 10044-д підтримали 240 депутатів.

Згідно з законом, Рахункова палата є вищим органом фінансового контролю (аудиту) та застосовує у своїй діяльності основні принципи діяльності Міжнародної організації вищих органів аудиту (INTOSAI) і Систему професійних документів INTOSAI (IFPP).

Кількості членів Рахункової палати зменшується з 13 до 11. Відбиратись нові члени будуть вирішальним голосом міжнародних експертів.

Закон розширює повноваження Рахункової палати, передбачивши передусім здійснення заходів зовнішнього контролю (аудиту) щодо надходження і використання усіх коштів місцевих бюджетів, діяльності суб'єктів господарювання державного і комунального секторів економіки, надходження і використання коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, доходів та витрат Національного банку України, використання зовнішніх надходжень (у вигляді кредитів (позик), грантів, допомоги), отриманих до державного і місцевих бюджеті.

Законом забезпечується політична та фінансова незалежність Рахункової палати. Також передбачено cтворення чітких парламентських процедур, в яких профільні комітети Ради зобовʼязані розглядати звіти Рахункової палати та моніторити виконання її рекомендацій

Нагадаємо, в останньому меморандумі з МВФ українська влада зобов'язалася внести зміни до закону про реформування Рахункової палати України, розширивши обсяг її аудиторських функцій та заходів щодо забезпечення фінансової незалежності.

За даними Мінфіну, станом 1 вересня в Рахунковій палаті працювало 499 осіб. Середня зарплата становила 57,8 тисяч гривень.

Рахункова палата від імені Верховної ради здійснює контроль за надходженням коштів до державного бюджету України та їх використання

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