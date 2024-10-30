Рада приняла закон о реформировании Счетной палаты

По его данным, проект 10044 поддержали 240 депутатов.

По закону Счетная палата является высшим органом финансового контроля (аудита) и применяет в своей деятельности основные принципы деятельности Международной организации высших органов аудита (INTOSAI) и Систему профессиональных документов INTOSAI (IFPP).

Количество членов Счетной палаты уменьшается с 13 до 11. Отбираться новые члены будут решающим голосом международных экспертов.

Закон расширяет полномочия Счетной палаты, предусмотрев прежде всего осуществление мер внешнего контроля (аудита) по поступлению и использованию всех средств местных бюджетов, деятельности субъектов хозяйствования государственного и коммунального секторов экономики, поступлению и использованию средств фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования, доходов и расходов Национального банка, использования внешних поступлений (в виде кредитов (займов), грантов, пособий), полученных в государственный и местный бюджет.

Законом обеспечивается политическая и финансовая независимость Счетной палаты. Также предусмотрено создание четких парламентских процедур, в которых профильные комитеты Рады обязаны рассматривать отчеты Счетной палаты и мониторить выполнение ее рекомендаций.