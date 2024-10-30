Верховная Рада приняла закон о реформировании Счетной палаты. Это одно из обязательств украинской власти перед МВФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
По его данным, проект 10044 поддержали 240 депутатов.
По закону Счетная палата является высшим органом финансового контроля (аудита) и применяет в своей деятельности основные принципы деятельности Международной организации высших органов аудита (INTOSAI) и Систему профессиональных документов INTOSAI (IFPP).
Количество членов Счетной палаты уменьшается с 13 до 11. Отбираться новые члены будут решающим голосом международных экспертов.
Закон расширяет полномочия Счетной палаты, предусмотрев прежде всего осуществление мер внешнего контроля (аудита) по поступлению и использованию всех средств местных бюджетов, деятельности субъектов хозяйствования государственного и коммунального секторов экономики, поступлению и использованию средств фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования, доходов и расходов Национального банка, использования внешних поступлений (в виде кредитов (займов), грантов, пособий), полученных в государственный и местный бюджет.
Законом обеспечивается политическая и финансовая независимость Счетной палаты. Также предусмотрено создание четких парламентских процедур, в которых профильные комитеты Рады обязаны рассматривать отчеты Счетной палаты и мониторить выполнение ее рекомендаций.
Напомним, в последнем меморандуме с МВФ украинские власти обязались внести изменения в закон о реформировании Счетной палаты Украины, расширив объем ее аудиторских функций и мер по обеспечению финансовой независимости.
По данным Минфина, по состоянию на 1 сентября в Счетной палате работало 499 человек. Средняя зарплата составила 57,8 тысячи гривен.
Счетная палата от имени Верховной рады осуществляет контроль за поступлением средств в государственный бюджет Украины и их использование