Рада ухвалила закон про реформу ринку капіталів, необхідний для кредиту Світового банку

Верховна рада ухвалила в цілому закон щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках. Проект був поданий в Раду ще у серпні 2021 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ірину Геращенко в Telegram.
"Важливий євроінтеграційний закон, який є й маяком для отримання чергового траншу (1,5 млрд доларів) від Світового банку" - написала вона.
Проект №5865 передбачає:
Законопроектом пропонується імплементація положень Регламенту ЄС № 596/2014 від 16 квітня 2014 року про зловживання на ринку, а також інших актів Європейського Союзу в частині визначення відповідальності за порушення законодавства на ринках капіталу тощо.
Нагадаємо, червні 2021 року Кабінет міністрів підписав Меморандум про взаєморозуміння з ЄБРР, Американською торговельною палатою в Україні та USAID, який передбачає створення національного механізму біржової торгівлі на ринках капіталу та організованих товарних ринках.
Після цього про проект майже нічого не повідомлялося.
Однак у червні 2023 року Кабінет міністрів повернувся до ідеї створення в Україні повноцінного фондового ринку. Як заявив прем’єр-міністр Деніс Шмигаль, це необхідно для проведення пенсійної реформи та запровадження накопичувальної пенсії у вигляді обов’язкових відрахувань громадян до пенсійних фондів.