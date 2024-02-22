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Рада приняла закон о реформе рынка капиталов, необходимый для кредита Всемирного банка

Фото: Рада посылала независимость НКЦБФР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла в целом закон о регулировании и надзоре на рынках капитала и организованных товарных рынках. Проект был продан в Раду еще в августе 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ирину Геращенко в Telegram.

"Важный евроинтеграционный закон, который является маяком для получения очередного транша (1,5 млрд долларов) от Всемирного банка", - написала она.

Проект №5865 предусматривает:

  • повышение институциональной способности Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), расширение ее полномочий, закрепление в законодательстве гарантий независимости НКЦБФР, в том числе финансовой;
  • построение эффективной системы надзора на рынках капитала и организованных товарных рынков в соответствии с принципами Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO)
  • внедрение действенных механизмов предотвращения манипулирования, инсайдерской торговли, незаконного использования инсайдерской информации и других злоупотреблений на рынках капитала и организованных товарных рынков, в частности, запрета финансовых пирамид и борьбы с попытками их организации.

Законопроектом предлагается имплементация положений Регламента ЕС № 596/2014 от 16 апреля 2014 года о злоупотреблениях на рынке, а также других актов Европейского Союза в части определения ответственности за нарушение законодательства на рынках капитала и т.п.

Фондовый рынок в Украине

Напомним, в июне 2021 года Кабинет министров подписал Меморандум о взаимопонимании с ЕБРР, Американской торговой палатой в Украине и USAID, предусматривающий создание национального механизма биржевой торговли на рынках капитала и организованных товарных рынках.

После этого о проекте почти ничего не сообщалось.

Однако в июне 2023 года Кабинет Министров вернулся к идее создания в Украине полноценного фондового рынка. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, это необходимо для проведения пенсионной реформы и введения накопительной пенсии в виде обязательных отчислений граждан в пенсионные фонды.

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