ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кабмин одобрило проект меморандума с международными партнерами о биржевой торговле

Новина українською →
Украина, Понедельник 07 июня 2021 15:23
Кабмин одобрило проект меморандума с международными партнерами о биржевой торговле Фото: Кабмин решил изменить правила биржевой торговли на рынках капитала (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров одобрил проект Меморандума о взаимопонимании с Европейским банком реконструкции и развития, Американской торговой палатой в Украине и Агентством США по международному развитию. Документ предусматривает создание национального механизма биржевой торговли на рынках капитала и организованных товарных рынках.

Распоряжение от 7 июня 2021 года № 582-р обнародовано на Правительственном портале.

Отметим, подписание этого меморандума анонсировалось еще в начале 2021 года. Премьер-министр Денис Шмыгаль 22 января в ходе публичного обсуждения Национальной экономической стратегии-2030 заявил, что меморандум подпишут "на следующей неделе".

Ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку подготовила проект создания УМФЦ (Украинского Международного финансового центра). Проект предусматривает новый оншорний региональный центр рынков капитала и товарных рынков, который будет включать в свою структуру пять учреждений: Консультативный совет, Бюро связей с инвесторами, Арбитражный центр, Универсальную биржу и Финансово-инфраструктурный холдинг.

Согласно презентации, УМФЦ будет полностью интегрирована в украинскую правовую систему и предоставит равные возможности и преимущества каждому локальном и международному участнику.

В течение трех лет планируется получение лицензий всеми организациями и утверждение Правил биржевой торговли, реформирование депозитария и расчетно-клиринговой деятельности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Кабинет Министров Украины
NEWS
Зеленский и Байден проведут сегодня телефонный разговор
Зеленский и Байден проведут сегодня телефонный разговор
DAILY
Границы дозволенного. Что дадут ковид-сертификаты в Украине и ЕС
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Границы дозволенного. Что дадут ковид-сертификаты в Украине и ЕС