Кабмин одобрило проект меморандума с международными партнерами о биржевой торговле

Кабинет министров одобрил проект Меморандума о взаимопонимании с Европейским банком реконструкции и развития, Американской торговой палатой в Украине и Агентством США по международному развитию. Документ предусматривает создание национального механизма биржевой торговли на рынках капитала и организованных товарных рынках.

Распоряжение от 7 июня 2021 года № 582- р обнародовано на Правительственном портале.

Отметим, подписание этого меморандума анонсировалось еще в начале 2021 года. Премьер-министр Денис Шмыгаль 22 января в ходе публичного обсуждения Национальной экономической стратегии-2030 заявил, что меморандум подпишут "на следующей неделе".

Ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку подготовила проект создания УМФЦ (Украинского Международного финансового центра). Проект предусматривает новый оншорний региональный центр рынков капитала и товарных рынков, который будет включать в свою структуру пять учреждений: Консультативный совет, Бюро связей с инвесторами, Арбитражный центр, Универсальную биржу и Финансово-инфраструктурный холдинг.

Согласно презентации, УМФЦ будет полностью интегрирована в украинскую правовую систему и предоставит равные возможности и преимущества каждому локальном и международному участнику.

В течение трех лет планируется получение лицензий всеми организациями и утверждение Правил биржевой торговли, реформирование депозитария и расчетно-клиринговой деятельности.