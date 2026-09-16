Рада ухвалила закон проти "шахрайських" кол-центрів

За закон проголосували 313 депутатів

Йдеться про законопроєкт номер 10190. За його прийняття в цілому проголосували 313 народних депутатів.

Документ доповнює Кримінальний кодекс України новими статтями. Вони встановлюють відповідальність за протиправне збирання, зберігання та використання:

персональних даних людини;

інформації, що містить банківську таємницю;

реквізитів платіжних інструментів і карток.

Мета - заволодіння чужим майном. Раніше довести подібні злочини правоохоронцям було значно складніше.

Закон запроваджує формальний склад злочину. Це означає, що для притягнення до відповідальності досить самого факту протиправної дії, а не доведеного кінцевого результату.