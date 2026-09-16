Рада ухвалила закон проти "шахрайських" кол-центрів

Верховна рада ухвалила закон, який посилює кримінальну відповідальність за шахрайство через кол-центри та крадіжку персональних даних українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Верховної Ради України.
Йдеться про законопроєкт номер 10190. За його прийняття в цілому проголосували 313 народних депутатів.
Документ доповнює Кримінальний кодекс України новими статтями. Вони встановлюють відповідальність за протиправне збирання, зберігання та використання:
Мета - заволодіння чужим майном. Раніше довести подібні злочини правоохоронцям було значно складніше.
Закон запроваджує формальний склад злочину. Це означає, що для притягнення до відповідальності досить самого факту протиправної дії, а не доведеного кінцевого результату.
Такий підхід має ефективніше протидіяти системним шахрайським схемам, зокрема так званим фінансовим пірамідам, йдеться у пояснювальній записці.
Нагадаємо, Верховна Рада вже підтримала за основу законопроєкт про дропів.
Документ передбачає штрафи та ув'язнення до восьми років для тих, хто передає чи продає банківські картки та рахунки шахраям.