Рада приняла закон против "мошеннических" колл-центров

Такой подход должен более эффективно противодействовать системным мошенническим схемам, в частности так называемым финансовым пирамидам, говорится в пояснительной записке.

Напомним, Верховная Рада уже поддержала за основу законопроект о дропах.

Документ предусматривает штрафы и заключение до восьми лет для тех, кто передает или продает банковские карты и счета мошенникам.