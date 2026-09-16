Рада приняла закон против "мошеннических" колл-центров
Верховная рада приняла закон, усиливающий уголовную ответственность за мошенничество через колл-центры и кражу персональных данных украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Верховной Рады Украины.
За закон проголосовали 313 депутатов
Речь идет о законопроекте №10190. За его принятие в целом проголосовали 313 народных депутатов.
Документ дополняет Уголовный кодекс Украины новыми статьями. Они устанавливают ответственность за противоправный сбор, хранение и использование:
- персональные данные человека;
- информации, содержащую банковскую тайну;
- реквизитов платежных инструментов и карт.
Цель – завладение чужим имуществом. Ранее доказать подобные преступления правоохранителям было гораздо сложнее.
Закон вводит формальный состав преступления. Это означает, что для привлечения к ответственности достаточно самого факта противоправного действия, а не доказанного конечного результата.
Такой подход должен более эффективно противодействовать системным мошенническим схемам, в частности так называемым финансовым пирамидам, говорится в пояснительной записке.
Напомним, Верховная Рада уже поддержала за основу законопроект о дропах.
Документ предусматривает штрафы и заключение до восьми лет для тех, кто передает или продает банковские карты и счета мошенникам.