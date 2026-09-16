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Рада приняла закон против "мошеннических" колл-центров

11:25 16.09.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Чупровская
Рада приняла закон против "мошеннических" колл-центров Фото: Рада приняла изменения в кодекс (Getty Images)
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Верховная рада приняла закон, усиливающий уголовную ответственность за мошенничество через колл-центры и кражу персональных данных украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Верховной Рады Украины.

За закон проголосовали 313 депутатов

Речь идет о законопроекте №10190. За его принятие в целом проголосовали 313 народных депутатов.

Документ дополняет Уголовный кодекс Украины новыми статьями. Они устанавливают ответственность за противоправный сбор, хранение и использование:

  • персональные данные человека;
  • информации, содержащую банковскую тайну;
  • реквизитов платежных инструментов и карт.

Цель – завладение чужим имуществом. Ранее доказать подобные преступления правоохранителям было гораздо сложнее.

Закон вводит формальный состав преступления. Это означает, что для привлечения к ответственности достаточно самого факта противоправного действия, а не доказанного конечного результата.

Такой подход должен более эффективно противодействовать системным мошенническим схемам, в частности так называемым финансовым пирамидам, говорится в пояснительной записке.

Напомним, Верховная Рада уже поддержала за основу законопроект о дропах.

Документ предусматривает штрафы и заключение до восьми лет для тех, кто передает или продает банковские карты и счета мошенникам.

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