Рада приняла закон против "мошеннических" колл-центров

Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Верховная рада приняла закон, усиливающий уголовную ответственность за мошенничество через колл-центры и кражу персональных данных украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Верховной Рады Украины.

За закон проголосовали 313 депутатов Речь идет о законопроекте №10190. За его принятие в целом проголосовали 313 народных депутатов. Документ дополняет Уголовный кодекс Украины новыми статьями. Они устанавливают ответственность за противоправный сбор, хранение и использование: персональные данные человека;

информации, содержащую банковскую тайну;

реквизитов платежных инструментов и карт. Цель – завладение чужим имуществом. Ранее доказать подобные преступления правоохранителям было гораздо сложнее. Закон вводит формальный состав преступления. Это означает, что для привлечения к ответственности достаточно самого факта противоправного действия, а не доказанного конечного результата.