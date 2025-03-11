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Рада приняла закон о повышении зарплат чиновников

Украина, Вторник 11 марта 2025 14:44
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Рада приняла закон о повышении зарплат чиновников Фото: Зарплаты чиновников в Украине вырастут (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная Рада приняла закон о внедрении единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей. Планируется поднять зарплаты до 70-90% от аналогичных должностей в частном секторе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным правительственный проект №8222 поддержали 259 народных депутатов.

Железняк сообщил, что во время голосования во втором чтении прошла правка о повышении зарплат для Государственной аудиторской службы Украины.

"Но слетели правки по повышенной оплате для Минюста, Минфина, Минцифры и Минэкономики. Так же не прошла правка о зарплатах аппарата Верховной Рады (возможность устанавливать надбавку за выслугу лет более 30% оклада работникам Аппарата ВРУ)", - написал он.

Основные положения закона

Кабинет министров в проекте закона предлагал повысить конкурентоспособность заработной платы на должностях государственной службы.

"В течение пяти лет предполагается достичь от 70 до 90 процентов размера заработной платы на должностях аналогичного уровня сложности и ответственности в частном секторе. Достичь указанного предлагается путем введения классификации должностей, изменения расчетной величины для определения минимального размера должностного оклада государственного служащего и установления его на уровне не менее одной минимальной заработной платы, установленной законом", - говорится в пояснительной записке.

Также вводится механизм контроля за чрезмерным количеством должностей государственной службы, которые создают дополнительную нагрузку на государственный бюджет, в частности, путем проведения Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы мониторинга оплаты труда и количественного состава государственных служащих.

Также четко определяется основная и дополнительная части заработной платы государственного служащего, ограничиваются премии и надбавки, обеспечивается соблюдение Европейских стандартов надлежащего администрирования сформулированных в документе SIGMA "Принципы государственного управления".

Напомним, зарплаты государственных служащих в центральных госорганах Украины резко увеличились в 2024 году. В декабре 2024 года средняя зарплата составила 79,8 тысяч гривен, что более чем вдвое больше, чем в январе. В среднем за год зарплата 21,8 тысяч чиновников составляла 54,4 тысяч гривен.

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