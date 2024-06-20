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Рада ухвалила закон про перезавантаження БЕБ

Фото: Рада у цілому ухвалила закон про перезавантаження БЕБ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Верховна рада України підтримала перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ). Законопроєкт №10439 ухвалили в цілому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка у Telegram.

За законопроєкт №10439 проголосували 239 народних депутатів. Утрималися від голосування 25 парламентарів, проти - один.

t.me/yzheleznyak

Железняк заявив, що ухвалений текст законопроєкту був погоджений з партнерами.

"З незалежним відбором нового голови БЕБ, переатестацією та кадровим відбором. За участю іноземних експертів та українського бізнесу", - додав нардеп.

Законопроєкт передбачає обовʼязкову переатестацію співробітників. Також, згідно з документом, визначальний голос при відборі та переатестації співробітників БЕБ матимуть міжнародні партнери.

Нагадаємо, що у січні цього року Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній раді законопроєкт про удосконалення роботи Бюро економічної безпеки. Цей закон є частиною зобов’язань України у рамках програми з МВФ.

Україна повинна запровадити прозорий процес відбору керівництва та співробітників БЕБ та посилити вимоги до відбіркової комісії. Також серед вимог - введення контрактної системи для працівників і запровадження атестації персоналу.

Парламент у першому читанні ухвалив законопроєкт про перезавантаження Бюро економічної безпеки у квітні.

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