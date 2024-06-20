Рада ухвалила закон про перезавантаження БЕБ

Нагадаємо, що у січні цього року Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній раді законопроєкт про удосконалення роботи Бюро економічної безпеки. Цей закон є частиною зобов’язань України у рамках програми з МВФ.

Україна повинна запровадити прозорий процес відбору керівництва та співробітників БЕБ та посилити вимоги до відбіркової комісії. Також серед вимог - введення контрактної системи для працівників і запровадження атестації персоналу.

Парламент у першому читанні ухвалив законопроєкт про перезавантаження Бюро економічної безпеки у квітні.

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