Рада приняла закон о перезагрузке БЭБ

Напомним, что в январе этого года Кабинет министров зарегистрировал в Верховной раде законопроект об усовершенствовании работы Бюро экономической безопасности. Этот закон является частью обязательств Украины в рамках программы с МВФ.

Украина должна ввести прозрачный процесс отбора руководства и сотрудников БЭБ и ужесточить требования к отборочной комиссии. Также среди требований - введение контрактной системы для работников и введение аттестации персонала.

Парламент в первом чтении принял законопроект о перезагрузке Бюро экономической безопасности в апреле.

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