Рада ухвалила два законопроєкти, необхідні для отримання траншу від ЄС, - Шуляк

8 жовтня Верховна Рада ухвалила два законопроєкти, які є зобовʼязаннями України для отримання 50 млрд євро від ЄС за програмою Ukraine Facility.

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна .

Перший передбачатиме низку заходів з підтримки фермерів і аграріїв, другий - матиме значний вплив на роботу місцевого самоврядування в Україні.

За її словами, йдеться про законопроєкт №13202-1 про внесення змін до деяких законів України щодо організаційних засад здійснення підтримки в аграрному секторі, а також про законопроєкт №14048 - щодо забезпечення законності та прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування.

Законопроєкт №13202-1, пояснила Шуляк, узгоджує українську аграрну політику з європейськими стандартами та передбачає створення сучасної інституційної архітектури підтримки фермерів і аграріїв. Законопроєкт є частиною виконання міжнародних зобов’язань України в межах Угоди про асоціацію з ЄС та програми Ukraine Facility. Другий законопроєкт - №14048 - передбачає запровадження низки заходів для забезпечення законності актів органів місцевого самоврядування шляхом нагляду за ними. Його здійснюватимуть:

щодо актів обласного рівня самоврядування - центральний орган виконавчої влади, визначений Кабінетом міністрів;

щодо актів районного рівня самоврядування та перший рік базового рівню самоврядування - обласна держадміністрація;

щодо актів базового рівня самоврядування через рік після запуску наглядових процедур - районна держадміністрація;

у місті Києві забезпечення законності актів органів місцевого самоврядування здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує законність актів обласних рад.

"Це вже третя спроба ухвалити законодавство щодо встановлення нагляду за законністю рішень ОМС. Спочатку був законопроєкт №4298, потім №13150, який парламент відхилив у другому читанні минулого місяця. Але нарешті ми змогли його провести через сесійну залу, оскільки при підготовці законопроєкту №14048 ми врахували побажання всіх стейкхолдерів і профільних асоціацій", - зауважила парламентарка.

Олена Шуляк додала, що виконання кожного з майже 150 індикаторів програми Ukraine Facility означає для України надходження до бюджету відповідного траншу коштів від ЄС. Йдеться, зазначила вона, в середньому про кілька сотень мільйонів євро, що в умовах війни є важливим для посилення обороноздатності держави.