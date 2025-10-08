Рада приняла два законопроекта, необходимые для получения транша от ЕС, - Шуляк

8 октября Верховная Рада приняла два законопроекта, которые являются обязательствами Украины для получения 50 млрд евро от ЕС по программе Ukraine Facility.

Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина .

Первый будет предусматривать ряд мер по поддержке фермеров и аграриев, второй - будет иметь значительное влияние на работу местного самоуправления в Украине.

По ее словам, речь идет о законопроекте №13202-1 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно организационных основ осуществления поддержки в аграрном секторе, а также о законопроекте №14048 - по обеспечению законности и прозрачности в деятельности органов местного самоуправления.

Законопроект №13202-1, пояснила Шуляк, согласовывает украинскую аграрную политику с европейскими стандартами и предусматривает создание современной институциональной архитектуры поддержки фермеров и аграриев. Законопроект является частью выполнения международных обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС и программы Ukraine Facility. Второй законопроект - №14048 - предусматривает введение ряда мер для обеспечения законности актов органов местного самоуправления путем надзора за ними. Его будут осуществлять:

по актам областного уровня самоуправления - центральный орган исполнительной власти, определенный Кабинетом министров;

относительно актов районного уровня самоуправления и первый год базового уровня самоуправления - областная госадминистрация;

по актам базового уровня самоуправления через год после запуска надзорных процедур - районная госадминистрация;

в городе Киеве обеспечение законности актов органов местного самоуправления осуществляет центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий законность актов областных советов.

"Это уже третья попытка принять законодательство по установлению надзора за законностью решений ОМС. Сначала был законопроект №4298, затем №13150, который парламент отклонил во втором чтении в прошлом месяце. Но наконец мы смогли его провести через сессионный зал, поскольку при подготовке законопроекта №14048 мы учли пожелания всех стейкхолдеров и профильных ассоциаций", - отметила парламентарий.

Елена Шуляк добавила, что выполнение каждого из почти 150 индикаторов программы Ukraine Facility означает для Украины поступление в бюджет соответствующего транша средств от ЕС. Речь идет, отметила она, в среднем о нескольких сотнях миллионов евро, что в условиях войны важно для усиления обороноспособности государства.