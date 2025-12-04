Рада ухвалила два важливі закони для посилення обороноздатності України: про що мова

Розширення податкових пільг для оборони

Закон №14169 передбачає звільнення від ПДВ імпорту комплектуючих для безпілотників, машин механізованого розмінування, засобів протидії технічним розвідкам та інших товарів, необхідних для модернізації та ремонту озброєння.

Також під закон підпадають сучасні симулятори бойових дій для навчальних центрів і полігонів, що дозволить підвищити якість підготовки військовослужбовців у безпечних і максимально реалістичних умовах.

Метою закону є здешевлення модернізації військової техніки, унормування митних пільг для знищених або непридатних товарів, врегулювання питання зміни цільового використання імпортованих матеріалів та запобігання фінансовим втратам оборонних підприємств.

Спрощені митні процедури для оборонних підприємств

Документ №14170 розширює перелік випадків, коли виробники та постачальники техніки для армії можуть не сплачувати ввізне мито.

Це стосується комплектуючих для безпілотників, машин розмінування, засобів протидії технічним розвідкам та іншої техніки, що виробляється, ремонтується або модернізується для ЗСУ.

Закон також визначає порядок дій у випадках втрати, пошкодження чи непридатності імпортованих товарів під час випробувань.

Підприємства зможуть підтвердити причини втрати та уникнути додаткових донарахувань.

Окремо врегульовано можливість змінити призначення товарів або реекспортувати їх без штрафів.