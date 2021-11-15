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Рада из-за угрозы наплыва мигрантов заслушает Кабмин по ситуации на границе

Автор: Сергей Новиков

Верховная рада Украины вызывает представителей правительства на отчет о состоянии охраны границы с Беларусью в связи с угрозой наплыва мигрантов. Кабмин заслушают в пятницу, 19 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию согласительного совета.

"Предложение такое: заслушать правительство о состоянии охраны государственной границы Украины с Беларусью и противодействии потенциальной угрозе на границе с нелегальными мигрантами", - зачитал предложение спикер Рады Руслан Стефанчук.

Участники согласительного совета поддержали это предложение.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина укрепляет границу с Беларусью и координирует свои действия с Польшей и Литвой.

Также сообщалось, что уже на границе Украины с Польшей задерживают нелегалов.

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