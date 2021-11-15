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Рада через загрозу напливу мігрантів заслухає Кабмін щодо ситуації на кордоні

Автор: Сергей Новиков

Верховна рада України викликає представників уряду на звіт про стан охорони кордону з Білоруссю у зв'язку із загрозою напливу мігрантів. Кабмін заслухають у п'ятницю, 19 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію погоджувальної ради.

"Пропозиція така: заслухати уряд про стан охорони державного кордону України з Білоруссю та протидію потенційній загрозі на кордоні з нелегальними мігрантами", - зачитав пропозицію спікер Ради Руслан Стефанчук.

Учасники погоджувальної ради підтримали цю пропозицію.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна зміцнює кордон з Білоруссю і координує свої дії з Польщею та Литвою.

Також повідомлялося, що вже на кордоні України з Польщею затримують нелегалів.

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