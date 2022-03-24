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Рада учла пункты плана Порошенко в обращении к международным организации

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Четверг 24 марта 2022 21:34
Рада учла пункты плана Порошенко в обращении к международным организации Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Верховная рада в обращении к международным организациям и государствам мира учла пять пунктов плана Петр Порошенко по принуждению Владимира Путина и страны-агрессора к миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-трансляцию заседания ВР.

Как известно, план содержит программу ленд-лизу; предоставление Украине самолетов и средств ПВО для контроля воздушного пространства; открытие второго фронта, усиление санкций и нефтяное эмбарго для России; разработку аналога "плана Маршалла" для восстановления Украины; учащенное членство Украины в ЕС.

"Сегодня в Брюсселе проходят три саммита - саммит "Большой семерки", саммит НАТО и саммит Европейского Союза, которые имеют определяющее значение для повышения возможности сопротивления Украинского государства, украинских Вооруженных Сил. Заявление, которое готовила Украина, в том числе и при участии нашей команды, предусматривает обращение именно к этим саммитам. И решение пяти пунктов, которые мы предложили неделю назад", - отмечает Порошенко.

По его словам, это и Ленд-лиз, и открытие второго фронта, и вопросы закрытого неба, и вопрос предоставления нам статуса страны-кандидата в ЕС, и вопрос принятия Плана Маршалла для Украины.

"Сегодня все наши предложения вошли в состав заявления. И я очень благодарю тех народных депутатов, которые защищали нашу позицию", - сказал Порошенко.

Порошенко также сообщил, что в первом чтении парламент поддержал законопроект о возможности совмещения народными депутатами службы в ВСУ или теробороні.

"Мы устраняем те препятствия, которые раньше это запрещали делать. И в первом чтении этот закон был принят почти конституционным большинством", - отмечает Порошенко.

Он также отметил, что фракция "ЕС" предлагает повысить статус добровольцев территориальной обороны, предоставив им социальные гарантии.

"Важным является и то, мы приняли в сфере поддержки экономики, в том числе и тех предприятий, которые передвигаются с захваченных территорий. Также увеличение социальной защиты ветеранов и воинов - это чрезвычайно важно", - добавил политик.

Порошенко также поблагодарил глав парламентов стран Балтии, которые приехали в Киев.

"Сегодня мы продемонстрировали уникальную солидарность с моими хорошими друзьями и добрыми друзьями Украины, руководителями парламентов стран Балтии, которые сегодня в Киеве. Мы им благодарим за эту солидарность. Мы приглашаем и лидеров европейских государств, лидеры всех стран мира прибыть сейчас в Киев и своей солидарностью продемонстрировать, что мир Киев и Украину не оставляет наедине", - резюмирует Порошенко.

Напомним, Верховная рада на заседании 24 марта принял обращение к Организации объединенных наций, Европейской комиссии, Европейского парламента, международных организаций и их парламентских собраний, парламентов и правительств государств-членов Европейского Союза и НАТО, парламентов и правительств демократических государств мира относительно необходимости принятия дополнительных совместных мер с целью прекращения агрессии Российской Федерации против Украины и предотвращения расширения этой агрессии на другие страны в Европе. Документ поддержали 353 народных депутата.

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