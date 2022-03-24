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Рада врахувала пункти плану Порошенка у зверненні до міжнародних організації

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Четвер 24 березня 2022 21:34
Рада врахувала пункти плану Порошенка у зверненні до міжнародних організації Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Верховна рада у зверненні до міжнародних організацій та держав світу врахувала п’ять пунктів плану Петро Порошенка щодо примушення Володимира Путіна та країни-агресора до миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-трансляцію засідання ВР.

Як відомо, план містить програму ленд-лізу; надання Україні літаків та засобів ППО для контролю повітряного простору; відкриття другого фронту, посилення санкцій і нафтове ембарго для Росії; розробку аналогу "плану Маршалла" для відбудови України; прискорене членство України в ЄС.

"Сьогодні у Брюсселі проходять три саміти - саміт "Великої сімки", саміт НАТО і саміт Європейського Союзу, які мають визначальне значення для підвищення можливості щодо спротиву Української держави, українських Збройних Сил. Заява, яку готувала Україна, в тому числі і за участі нашої команди, передбачає звернення саме до цих самітів. І вирішення п’яти пунктів, які ми запропонували тиждень тому", - наголошує Порошенко.

За його словами, це і Ленд-ліз, і відкриття другого фронту, і питання закритого неба, і питання надання нам статусу країни-кандидата в ЄС, і питання прийняття для України Плану Маршалла.

"Сьогодні всі наші пропозиції увійшли в склад заяви. І я дуже дякую тим народним депутатам, які захищали нашу позицію", - сказав Порошенко.

Порошенко також повідомив, що у першому читанні парламент підтримав законопроект щодо можливості суміщення народними депутатами служби у ЗСУ чи теробороні.

"Ми усуваємо ті перешкоди, які раніше це забороняли робити. І у першому читанні цей закон був прийнятий майже конституційною більшістю", - констатує Порошенко.

Він також зазначив, що фракція "ЄС" пропонує підвищити статус добровольців територіальної оборони, надавши їм соціальні гарантії.

"Важливим є і те, ми прийняли у сфері підтримки економіки, в тому числі і тих підприємств, які пересуваються із захоплених територій. Також збільшення соціального захисту ветеранів і воїнів - це надзвичайно важливо", - додав політик.

Порошенко також подякував головам парламентів країн Балтії, які приїхали до Києва.

"Сьогодні ми продемонстрували унікальну солідарність з моїми добрими друзями і добрими друзями України, керівниками парламентів країн Балтії, які сьогодні в Києві. Ми їм дякуємо за цю солідарність. Ми запрошуємо і лідерів європейських держав, лідерів всіх країн світу прибути зараз до Києва і своєю солідарністю продемонструвати, що світ Київ та Україну не залишає наодинці", - резюмує Порошенко.

Нагадаємо, Верховна рада на засіданні 24 березня ухвалила звернення до Організації об’єднаних націй, Європейської комісії, Європейського парламенту, інших міжнародних організацій та їх парламентських асамблей, парламентів та урядів держав-членів Європейського Союзу та НАТО, парламентів та урядів демократичних держав світу щодо необхідності вжиття додаткових спільних заходів з метою припинення агресії Російської Федерації проти України та запобігання розширенню цієї агресії на інші країни в Європі. Документ підтримали 353 народних депутата.

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